Dopo la sconfitta rimediata in casa dell'Empoli, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella ha parlato ai microfoni di Radio Rai: "Sono deluso per il risultato, la squadra ha provato a fare la gara sin dall'inizio, sembra una sorta di maledizione, credo che ci sia un po' di negatività nell'aria, non meritavamo di perdere, ci abbiamo provato fino alla fine ma il calcio è così. Espulsione di Veretout? Non ho visto cosa è successo, sicuramente si sarà lamentato per un fallo clamoroso, penso per questo. Da 13 gare senza vittoria, cosa pensa di fare? Dobbiamo insistere, lavorare, autoconvincersi per mettere quello spirito di rivalsa che ti fa fare qualcosa in più".