© foto di Giacomo Morini

Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa in vista della Juventus rispondendo anche a una domanda inerente alle voci sulla sua posizione poco salda visto l'inizio della stagione non del tutto convincente: "Sento grandissima fiducia da parte della società. Ci parliamo tutti i giorni. Per me sarebbe folle, non ci sarebbe motivo per un cambio. Abbiamo cambiato 18 calciatori. La società pensava che la squadra andasse cambiata e sento la fiducia di tutti. Totale. Sono sereno".