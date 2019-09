Fiorentina, Montella: "Siamo giovani. Pedro? Anche Berbatov era in volo"

© foto di Federico De Luca

Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, ha così commentato a Sky Sport la sconfitta in casa del Genoa: "Avevamo iniziato bene, con trame veloci per 20'. Poi però alla prima difficoltà ci siamo persi. Nel secondo siamo partiti bene ma il Genoa ha legittimato la vittoria. Dopo aver rischiato il 3-0, alla fine la mia squadra mi è piaciuta perché poteva anche pareggiarla. Avevamo quattro '97 e due '99 in campo, siamo giovani e gli alti e bassi ci stanno. Sappiamo di aver puntato sui ragazzi, e dobbiamo accettare qualche interpretazione a prescindere dall'età. L'entusiasmo va mantenuto ma ci servono i risultati, oltre ad un'identità. Per fortuna finisce il mercato, ora è importante ripartire con convinzione".

Che ruolo per Pulgar? "Lui e Badelj sono più complementari se giochiamo a due. Pulgar fa bene da interno ma si sta adattando, e preferisco avere un centrocampista in più. A meno che non ci sia da forzare, come oggi nel finale, non possiamo ancora permetterci due soli mediani".

Serve più continuità? "Se avessimo questa continuità per novanta minuti non sarebbe normale. Lavoriamo con sedici giocatori nuovi, solo cinque dell'anno scorso".

Pedro è in arrivo. Basta lui? "Non parlo di mercato, e a maggior ragione dopo una partita quando non ho ancora sentito la società. Le idee si conoscono, e se sarà possibile fare qualcosa si farà. Una volta anche Berbatov era in volo...".