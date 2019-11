© foto di Giacomo Morini

Dopo la batosta rimediata a Cagliari, con la Fiorentina, sconfitta per 5-2, il tecnico viola, Vincenzo Montella, ha commentato il duro ko sul proprio profilo Instagram: "Non siamo stati un bel vedere, ieri, a Cagliari. Non cerchiamo alibi. Abbiamo sbagliato più di qualcosa, tutti. Soprattutto nell'approccio. Adesso qualche giorno di stop che sarà utile per capire errori, resettare e ripartire. Con la stessa identica convinzione che ci ha portati in una zona ambiziosa di classifica. Siamo vivi, e siamo anche abbastanza arrabbiati per lo schiaffo di ieri. Forza Fiorentina, il futuro non può che essere viola".