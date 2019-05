Fiorentina, Montella: "Spiace per Della Valle, soffre per questa situazione"

© foto di Federico De Luca

Vincenzo Montella parla in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Genoa. "L'indiscrezione del New York Times? Ci mancava solo questa... Commisso mi ha seguito anche lì. Le voci lasciano il tempo che trovano. Ho iniziato ad allenare con Sensi e ci fu il passaggio con gli americani. Sono abituato ma queste voci non contano. Conta la passione dei Della Valle, dimostrata ieri da Andrea Della Valle che sta soffrendo molto. Soffre la situazione, il destino ha voluto che ci giocassimo il campionato all'ultimo respiro".