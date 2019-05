Fiorentina, Montella: "Squadra bloccata: non siamo fortunati. Ci stava il pari"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la sconfitta rimediata in casa contro il Milan, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "La squadra non è serena, è bloccata, ha fatto molto bene nel secondo tempo, nel primo eravamo opachi, nel secondo tempo il pubblico ci ha detto la spinta per fare meglio e il risultato giusto sarebbe stato giusto il pareggio, ci è mancato anche quel pizzico di fortuna in quelle tre occasioni nette che ho visto. La squadra si deve unire, come ha fatto oggi, esprimendo anche il proprio parere, ma quell'unione è necessaria per qualsiasi squadra e ancora di più per noi in questo momento. Solo paura o questione fisica? Se era fisica succedeva il contrario, se non finivamo la gara come abbiamo fatto mi sarei posto il problema. Nel secondo tempo la Fiorentina ha finito fisicamente e mentalmente meglio del Milan e non mi pongo il problema dell'aspetto fisico. Squadra costruita male? Non si può dire questo, la squadra gioca, da quando ci sono io meritavamo di vincere contro il Bologna, con la Juve prestazione eccellente, con l'Atalanta la gara è stata equilibrio e poi è andata come andata, col Sassuolo abbiamo sbagliato, con l'Empoli abbiamo fatto 40 tiri in porta e stasera meritavamo il pareggio ma non c'è quella serenità che ti porta a conquistare i risultati".