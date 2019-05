Fiorentina, Montella: "Squadra impaurita ma voglio tenermi la reazione"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, si è così espresso a DAZN dopo la sconfitta interna dei viola contro il Milan: "La squadra era impaurita, i giocatori aspettavano facessero gol gli avversari. Dopo l'occasione di Muriel abbiamo perso fiducia. Dobbiamo ripartire dalla reazione del secondo tempo. Dobbiamo essere fiduciosi soprattutto per il futuro. Si deve ripartire dall'unità per dare ai tifosi qualcosa di più rispetto a quello che stanno vivendo adesso. Abbiamo fatto una gara buonissima con Bologna, Juventus e Atalanta e non abbiamo mai vinto. La fortuna non ci gira intorno. Siamo giovani ma non deve essere una scusa. Il nostro obiettivo era la finale di Coppa Italia e la sconfitta contro la Dea non ci ha aiutato per il morale. Ha giocato Vlahovic perché sta crescendo molto. Mi piace come giocatore, possiede voglia e qualità. L'abbraccio con Gattuso è normale. Eravamo amici e lo siamo tutt'ora".