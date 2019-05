© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella, ha parlato a Dazn, dopo la gara contro l'Empoli. Queste le sue parole: "Penso che Veretout si sia innervosito per un fallo. Era molto nervoso. Non meritavamo di perdere, ci sono delle situazioni che non vanno per il verso giusto. La squadra ha creato tanto anche oggi, forse manca un po' di tranquillità. Forse è questo non ti fa fare gol. Ci prendiamo le critiche, anche forti. La squadra sta provando a giocare, non è nemmeno fortuanta. Chiesa? Non stava bene, non era al 100%, noi, però, dobbiamo combattere, si vede che sono in difficoltà emotiva. Ritiro? Il ritiro? Una volta era fatto per stare insieme, per fare gruppo. Oggi ognuno sta per i fatti suoi, da solo col suo smartphone".