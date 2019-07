© foto di Giacomo Morini

Vincenzo Montella promuove l'eventuale arrivo alla Fiorentina di Mario Balotelli. Presente quest'oggi in conferenza stampa prima della partenza per gli Stati Uniti, il tecnico della Fiorentina s'è così espresso sulla possibilità di vedere SuperMario a Firenze: "Siccome in questo periodo mi hanno appiccicato tanti giocatori io ho deciso di parlare solo dei miei giocatori. Da esterno devo dire che è un calciatore con grosse potenzialità, ma da qui a dire che sarà della Fiorentina ce ne passa".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale