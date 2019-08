© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cristiano Biraghi è sempre più vicino all'Inter e in queste ore stanno andando in scena diversi incontri per sbloccare la sua cessione da parte della Fiorentina. Vincenzo Montella, tecnico dei viola, non ha però messo il giocatore alla porta nel corso della conferenza stampa pre partita in vista del Napoli, dichiarando quanto segue: "Fino a prova contraria è ancora un nostro giocatore. Ci sono delle valutazioni tecniche e psicologiche che farò di volta in volta".