Fiorentina, Montella su Caceres: "Grande gara dopo zero lavoro estivo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa post Fiorentina-Juventus, terminata 0-0, Vincenzo Montella ha anche elogiato Martin Caceres. L'uruguaiano è arrivato in viola come rinforzo last minute per il reparto arretrato. "Ha fatto una grande partita dopo non essersi allenato per tutta l'estate. Sono molto contento della sua prestazione".