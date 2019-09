© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Federico Chiesa e la Juventus. In estate, questo binomio è stato fatto spesso, con presunti accordi e offerte in arrivo, poi mai recapitate al nuovo proprietario della Fiorentina Commisso. Vincenzo Montella, tecnico dei viola, parlando in conferenza stampa ha risposto a una domanda sullo stato d'animo del giovane figlio d'arte in vista del big match contro i bianconeri: "Lo vedo felice. Se è diversa questa partita non lo so ma lo spero perché da quando ci sono io non ha mai segnato, magari lo fa domani".