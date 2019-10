Fiorentina, Montella su Chiesa: "Restare qui è un vantaggio per il futuro"

© foto di Federico De Luca

Il rinnovo di Chiesa in casa Fiorentina è un tema che riempie le giornate di discussioni e non poteva non parlarne anche il tecnico viola Vincenzo Montella a margine della conferenza stampa in vista della sfida di lunedì contro il Brescia: "Siamo tutti felici che sia rimasto e anche lui è felice. Lui stesso sa e vede che per fare l'ultimo step deve giocare con continuità e questo è un grosso vantaggio per lui. Non se lo sta chiedendo perché ci sono 7 mesi da qui all'estate e deve pensare di migliorarsi e se fossi suo fratello questo gli direi, di impegnarsi e di lavorare per migliorare giorno dopo giorno".

