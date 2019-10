Fiorentina, Montella su Tonali: "E' un potenziale campione"

© foto di Giacomo Morini

Sandro Tonali è uno dei giocatori più in vista di questo inizio campionato. In tante squadre lo cercano e anche la Fiorentina vorrebbe provare a prenderlo la prossima estate. Il tecnico Vincenzo Montella ne ha parlato in conferenza stampa dando una sua valutazione sul calciatore: "Tonali ha faticato un po' all'inizio del campionato ma poi si è adattato benissimo perché è un potenziale campione e c'è poco da discutere. Se lo diventerà o no spetta a lui, perché tra potenziale campione e campione, c'è tanto spazi. Cerchiamo calciatori forti e italiani perché vuole una forte identità e questo può fare la differenza. Per questo insistiamo in questo senso, punteremo proprio agli italiani forti e giovani".

