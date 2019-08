© foto di Giacomo Morini

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella ha parlato di mercato nel corso della conferenza stampa in vista della prima sfida di campionato contro il Napoli: "Le valutazioni le facciamo alla fine del mercato. Le cose migliori di solito arrivano alla fine anche se non è il massimo perché sono problemi per tutti gli allenatori. Il mercato così lungo è devastante. La società sa di cosa ho bisogno e sta facendo il massimo per aiutarmi col mercato. La società sta lavorando benissimo. Sono arrivati giocatori certi come Pulgar e Badelj anche se avrebbero bisogno di esterni diversi, ci stiamo lavorando. Servono esterni più difensivi. Siamo estremamente in costruzione".