Fiorentina, Montella sul Milan: "Piatek forte, ma anche Cutrone è cresciuto"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella ha avuto modo di rispondere anche alle domande su Piatek, il pericolo numero uno per i viola domani sera al Franchi: "E' un attaccante rapace, che non si annoia mai durante la partita. Uno dei migliori al mondo nel giocare in profondità. A dirla tutta a me piace anche Cutrone, che è cresciuto tantissimo. Sarà una partita che si giocherà sui nervi e sulla tenuta mentale e tecnica delle due squadre".