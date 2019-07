Fiorentina, Montella: "Terzic mi ha sorpreso. Abituiamoci a vincere"

© foto di Giacomo Morini

Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, ha così parlato in conferenza stampa dopo la vittoria nella International Champions Cup contro il Chivas Guadalajara: "Sono contento perché abbiamo vinto. Dobbiamo abituarci a farlo, e abbiamo avuto questa voglia fino alla fine. Contando il momento e i tanti calciatori nuovi posso essere contento anche per attitudine e atteggiamento.

Come ha visto Terzic e Zurkowski?

"Difficile dare valutazioni definitive, va contestualizzato il livello delle partite. Terzic mi ha sorpreso, Zurkowski era già un po' più conosciuto e deve crescere".

È soddisfatto di Simeone e Vlahovic?

"Vlahovic è cresciuto e può farlo ancora molto. Deve capire i tempi della squadra e per la fisicità che ha può dare di più. Ancora è inespresso. Oggi c'era molta umidità, qualcuno ha faticato di più ma posso ritenermi ampiamente soddisfatto per come reagiscono i ragazzi. Beata gioventù. Il calcio d'agosto già è pericoloso, ora che siamo a luglio anche di più. Montiel ha talento ma deve completarsi a livello fisico".

A che punto è Chiesa?

"Lui e Milenkovic sono appena arrivati, mi serviranno in forze. Si è allenato il poco che era necessario oggi".

Un commento sulla partita?

"Il gioco del Chivas mi è sembrato molto veloce: questa squadra è conosciuta anche in Italia e gli auguro le migliori fortune".