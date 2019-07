Fiorentina, Montella: "Tournée in USA? C'è meno tempo per lavorare"

© foto di Giacomo Morini

Intervenuto in conferenza stampa direttamente dal ritiro di Moena, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella ha parlato anche della tournée negli Stati Uniti, con i viola che parteciperanno all'International Champions Cup: "Io avrei preferito rimanere in un'unica struttura per lavorare in maniera più continuativa. Ma capisco al proprietà che aveva voglia di seguire la squadra da vicino. Da parte mia c'è la massima disponibilità anche se si spezza qualcosa e meno tempo per poter lavorare. Il presidente però è entusiasta ed era giusto accontentarlo. Chi porterò? Sto valutando, dobbiamo portare 30 giocatori per il torneo, la mia idea ce l'ho ma aspetterò ancora qualche giorno per decidere".