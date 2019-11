Fiorentina, Montella: "Ultime due prestazioni pessime. Vogliamo reagire"

© foto di Giacomo Morini

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Lecce, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Montella, ha parlato anche del periodo dei suoi, reduci dalle sconfitte contro Cagliari e Verona: "La squadra ha voglia di reagire dopo due pessime prestazioni. Questo è il primo vero periodo di difficoltà. In questi periodi si vede l'allenatore, la società presente e la qualità dei giocatori. Dobbiamo dare una risposta netta. Sono carico perché è il momento decisivo per dare la svolta al nostro campionato. Abbiamo detto fin dall'inizio che siamo una squadra nuova e giovane che ci potevano essere degli alti e bassi. Abbiamo avuto un picco alto per un mese e mezzo e ora siamo in un periodo di pessime prestazioni. Sono due partite che giochiamo male e servono delle risposte".

Clicca qui per il live di TuttoMercatoWeb con la conferenza si Montella.