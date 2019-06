Fiorentina, Montella verso la conferma: telefonata con Commisso decisiva

© foto di Federico De Luca

Il Corriere della Sera oggi in edicola sottolinea come la telefonata tra Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, e Rocco Commisso, nuovo proprietario della Viola, sia stata decisiva per la conferma del tecnico campano sulla panchina gigliata anche la prossima stagione. Nel valzer di panchine in Serie A - spiega il quotidiano - la Fiorentina pare dunque aver preso la sua scelta.