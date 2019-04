Fonte: Firenzeviola.it

Oscar Montiel, padre di Tofol che ieri ha debuttato tra i professionisti con la maglia della Fiorentina, ha parlato del momento speciale vissuto dal figlio ai microfoni dell'emittente iberica Deportes Cope Mallorca: "Ha dimostrato che era in grado, che poteva debuttare. Spero che si riveli più forte di me, è giovane e dobbiamo procedere con calma, passo dopo passo. Si sente bene, ed il sogno di qualsiasi ragazzo è quello di poter fare il suo debutto in una squadra importante".