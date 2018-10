Fiorentina, Mou su Milenkovic: lo osserverà in Montenegro-Serbia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come detto negli scorsi giorni, il difensore viola Nikola Milenkovic ha tanti estimatori in Europa, soprattutto nella città di Manchester, dove entrambe le sponde calcistiche sembrano disposte a fare follie per averlo. In particolare il Manchester United di José Mourinho, che pare intenzionato ad offrire una cifra considerevole di soldi alla Fiorentina e, secondo quanto riferito da Telegraf.rs, osserverà il calciatore nella partita di giovedì tra la sua Serbia e il Montenegro in Nations League.