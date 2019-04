© foto di Federico Gaetano

Luis Muriel, attaccante della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport nell'intervallo della gara con la Roma, per il momento sul punteggio di 1-1: "Per poco non è entrata quella palla... Prima la parata, poi il palo. Stiamo facendo una buona partita, nell'unica occasione in cui è mancata concentrazione hanno fatto il gol del pareggio. Prenderlo subito ci ha fatto male, la squadra ne ha un po' sofferto. Dobbiamo continuare in questa maniera, palleggiare e concretizzare le occasioni. Squadre come la Roma ti colpiscono subito se gli concedi qualcosa, anche se sono in difficoltà".