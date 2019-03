© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Luis Muriel, attaccante della Fiorentina, parla al Corriere dello Sport toccando vari punti del presente e del futuro: "Sono arrivato a Firenze con l'obiettivo di fare bene e conquistarmi il riscatto. Onestamente non pensavo di trovarmi fin da subito così bene con il gruppo", le parole del giocatore sul suo impatto con la maglia viola. Un pensiero poi anche all'Europa ("Tutto è ancora possibile") e a Federico Chiesa: "Per come va il mercato adesso, vale anche più di 100 milioni (ride). È un grandissimo giocatore, è molto giovane, può migliorare rispetto a quanto abbiamo visto e può davvero pensare di essere tra i primi giocatori per qualità tecniche".