Il nuovo attaccante della Fiorentina Luis Muriel ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale del club viola con le sue prime impressioni: "Cosa mi ha portato a scegliere la Fiorentina? La storia di questa squadra. Avevo parlato tempo fa con la società e il direttore Corvino e avevo già dato la mia parola. L'ho mantenuta visto tutto lo sforzo che ha fatto la Fiorentina per volermi qui. Non potevo fare altro che venire qui dopo tutto quello che c'è stato. Se Cuadrado mi ha parlato di Firenze? Si, quando sono uscite le voci del mio trasferimento qui, mi ha scritto e mi ha detto di andare perché mi sarei trovato bene in una bellissima città e anche con squadra e la società. Mi ha detto di non pensarci e di andare perché qua farò bene. Il numero 29? Quando arrivi a gennaio le scelte sono poche, ho cercato di mantenere un numero che porti sempre il segno dell'attaccante cioè il numero 9. C'era disponibile il 29 e quindi l'ho preso subito. Arrivo da un momento delicato sul piano personale perché a Siviglia non ho giocato tanto e in Italia ho sempre avuto dei bei momenti. Sono in grandissima forma fisica anche se non ho giocato tanto, mi sono allenato alla grande e vengo con tanta motivazione. Sicuramente il campo mi darà quelle soddisfazioni che ancora non ho avuto".