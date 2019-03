Fiorentina, Muriel: "Dobbiamo assumerci le nostre responsabilità"

© foto di Federico Gaetano

L'attaccante della Fiorentina Luis Muriel ha affidato al suo profilo Instagram l'analisi della sconfitta rimediata ieri sera a Cagliari: "È stata una brutta sconfitta, e dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. Ci dispiace per la nostra gente arrivata in massa a Cagliari, e ci dispiace per il nostro cammino. Ma non molleremo, nulla. Fino all’ultimo istante".