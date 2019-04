© foto di Federico Gaetano

Intervistato da Sportitalia a margine del 'Gran Galà dello Sport' presso il teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino, l'attaccante della Fiorentina Luis Muriel ha parlato così: "Dopo le partite con la Nazionale colombiana ho accusato un po' di stanchezza, anche a causa dei lunghi viaggi. Cerco sempre di dare il massimo per aiutare i miei compagni. Voglio continuare a lavorare, sono concentrato e sicuro che questi momenti si superano".

Sulle differenze tra Liga e Serie A: "Nella Liga si gioca più apertamente, in Serie A c'è maggiore attenzione tattica. Per noi attaccanti trovare le difese più aperte come in Spagna è sicuramente più facile".

Sui tanti paragoni con Ronaldo e la sua carriera: "Ho lavorato tantissimo e in quest'ultimo periodo sto migliorando a livello di continuità e di gol. Ancora ho tanto tempo per crescere, Firenze è la piazza che mi può permettere di dimostrare finalmente quello che io e tutti gli altri ci aspettiamo da me".

Sul ritorno della semifinale di Coppa Italia con l'Atalanta: "Ci aspetta una partita importantissima, che può salvare la nostra stagione. La affronteremo nel migliore dei modi".