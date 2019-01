Fiorentina, Muriel: "Il mio riscatto conseguenza delle mie prestazioni"

Il neo attaccante della Fiorentina, Luis Muriel, ha parlato in conferenza stampa affrontando anche l'argomento relativo al suo possibile riscatto a fine stagione da parte del club viola: "Penso solo a fare bene, se lo farò il riscatto sarà una conseguenza. Devo lavorare e mettermi a disposizione del mister e della squadra. Sono in un momento importante della mia carriera. Adesso sono più maturo ed essere qui rappresenta tanto per me. Posso dare e ricevere molto e voglio dare il meglio di me qui".