Fiorentina, Muriel: "Non molliamo mai ma non è il risultato che volevamo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Con il suo gol a portato Fiorentina-Atalanta sul 3-3 finale. Luis Muriel, attaccante colombiano arrivato a Firenze lo scorso gennaio in prestito dal Siviglia, ha analizza il match dalla mix zone del Franchi. Ecco quanto evidenziato da FirenzeViola.it: “Non è il risultato che volevamo. Era importante non prendere gol ma non ci siamo riusciti. Il pareggio però ci deve dare morale e forza per andare a Bergamo a giocarcela. Siamo riusciti ancora una volta a ribaltare un risultato negativo. Questa squadra non si arrende mai. Il risultato è aperto, adesso andiamo lassù a giocarci il passaggio del turno. Il black-out nel primo tempo? Più che sparire, penso che la Fiorentina è una squadra che resta sempre dentro la partita. Ci sono stati i due primi gol che ci hanno preso alla sprovvista. Sono stati momenti che si devono evitare, la Viola però ha dimostrato ancora una volta che lotta sempre fino alla fine. I miei gol? Mi trovo bene con Chiesa, Fede è un ragazzo splendido visto che quando metto la musica reggaetton io e lui cantiamo insieme. Il pubblico di oggi? Dà tanta forza a tutti… è normale che il pubblico si emozioni davanti a certe manifestazioni d’affetto: fin da quando sono arrivato ho sempre sentito questo calore. Vedere tutta la gente in casa e in trasferta è una bella cosa: questo pubblico ti fa sentire bene. La punizione con l’Inter? Ho cercato di calciare al sette, dando potenza e precisone: a volte riesce metterla dentro e a volte no. La voglia di calciare era tanta”.