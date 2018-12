© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

El Desmarque riporta che Luis Muriel era l'unico giocatore assente alla seduta di oggi di casa Siviglia. Il Cafetero gode di più giorni liberi per un addio segnato. Destinazione Firenze, come riporta il media, tanto che mercoledì dovrebbe essere in città per iniziare la sua nuova avventura con la Fiorentina.