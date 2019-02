Fiorentina, Muriel ora e gli altri a luglio. Ceduti tutti gli esuberi

© foto di Insidefoto/Image Sport

Un gennaio di botti... per luglio prossimo. Perché dopo l'approdo di Luis Muriel, a completare l'attacco, la Fiorentina ha operato solo uno scambio con l'Empoli tra numeri dodici, Terracciano per Dragowski. Certo, per luglio ci sono altri tre colpi: due arrivano ancora dall'azzurro, con Traoré - 12 milioni - e Rasmussen - 7 - che andranno a rimpolpare la rosa della prossima stagione. In più arriva il centrocampista Zurkowski, che rimarrà al Gornik Zabrze fino al termine della stagione. Ha lavorato bene in uscita, cedendo tutti gli esuberi come Diks, Eysseric, Maxi Olivera, Gilberto e Sottil.

ACQUISTI: Muriel, Terracciano. Da luglio: Traoré, Zurkowski, Rasmussen.

CESSIONI: Gilberto, Maxi Olivera, Dragowski, Sottil, Diks, Eysseric, Thereau.

Formazione (4-3-3)

Lafont; Milenkovic, Vitor Hugo, Pezzella, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, MURIEL.