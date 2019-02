© foto di Insidefoto/Image Sport

Nel corso della lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, l'attaccante della Fiorentina Luis Muriel ha parlato anche del rapporto con mister Stefano Pioli: "A fine allenamento quando noi andiamo sotto la doccia vedo Hanko o Vlahovic andare in palestra a lavorare. Non sono titolari ma hanno più entusiasmo dei titolari. Questo è merito di Pioli che fa sentire tutti importanti. Il mister è sempre sorridente. La tattica nel calcio è importante ma sono più importanti i rapporti umani. In questa Fiorentina di Pioli nessuno si lamenta".