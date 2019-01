Luis Muriel, nuovo attaccante della Fiorentina pronto alla prima con la sua nuova maglia della Sampdoria, ha così parlato a Sky Sport poco prima della partita: "Sono molto contento di tornare in Italia, la prima è già speciale per me. Oggi ho questi colori addosso e darò tutto per questa squadra anche se la Samp la provo nel cuore, lo sanno tutti quello che provo".