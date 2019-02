© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Queste le dichiarazioni dell'attaccante viola Luis Muriel a Rai Sport dopo il pareggio nella semifinale d'andata di Coppa Italia della sua Fiorentina contro l'Atalanta: "Spero di continuare a segnare ma soprattutto di continuare a portare risultati positivi, anche se oggi il pareggio lascia tutto aperto. Era importante non prendere gol, non ci siamo riusciti. Ora andiamo a giocarcela. Da quando sono arrivato ho visto sempre una squadra che non ha intenzione di fermarsi mai e che ha voglia di vincere. Tante volte abbiamo ribaltato risultati negativi, e oggi abbiamo confermato questa voglia".