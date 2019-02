Fiorentina, Muriel: "Voglio regalare la Coppa Italia ai tifosi viola"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport troviamo una lunga intervista all'attaccante della Fiorentina Luis Muriel: "Sono felice di aver scelto la Fiorentina. Corvino e Pioli mi hanno trasmesso fiducia ed entusiasmo fin dai primi contatti. E non hanno tradito la parola che mi avevano dato. Obiettivo di gol? Spero di arrivare in doppia cifra, sarebbe un bel traguardo. Mi piacerebbe segnare il gol che potrebbe regalare la Coppa Italia. In questa città un trofeo manca da troppo tempo. E poi vorrei segnare il gol che vale il quarto posto. Ora è impossibile. Spero in futuro. I viola vogliono riscattarmi? È la mia grande speranza, Firenze è magica".