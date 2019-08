© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Con la possibile cessione di Giovanni Simeone alla Sampdoria, la Fiorentina è pronta a regalare a Montella un nuovo giocatore in attacco. Il primo obiettivo resta Rodrigo De Paul dell'Udinese, ma i friulani adesso fanno muro e non hanno intenzione di trattare con i viola. Discorso diverso per Raphinha dello Sporting Club: l'operazione potrebbe andare in porto per una cifra complessiva di 20 milioni di euro.