Fiorentina, muro di Commisso per Milenkovic: ci avevano provato anche Juve e Napoli

vedi letture

Nikola Milenkovic ormai rappresenta un punto fermo della Fiorentina e per questo - scrive stamani il Corriere dello Sport - Rocco Commisso ha intenzione di fare muro di fronte alle proposte che arriveranno dal mercato. Juventus, Napoli, Manchester United, Barcellona e Atletico Madrid sono alcune delle squadre che già si sono fatte avanti per il difensore 23enne serbo. Ma un difensore come Milenkovic è da tenere stretto e Commisso ha dimostrato di avere le idee chiare: non parte.