Fiorentina, muro totale su Chiesa: servono 70 milioni più bonus

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro di Federico Chiesa. La famiglia Della Valle fa muro, non cambia idea e per farla vacillare servirebbe un'offerta indecente. Da 70 milioni più bonus, pensa la società viola, per il ventenne figlio d'arte. Non sembrano interessare contropartite tecniche, come Marko Rog, inserito oltre ai 50 milioni offerti dal Napoli, la Fiorentina vuole essere padrona del proprio destino e scegliere gli obiettivi di mercato.