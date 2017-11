Fiorentina, Mutu: "Hagi ha bisogno di giocare. Spero torni in Romania"

© foto di Federico De Luca

Adrian Mutu, dopo la visita a Firenze, ha parlato di Ianis Hagi a Prosport: "E’ un ragazzo giovane, deve essere paziente e pensare bene a cosa farà a gennaio: dovrebbe essere in continua evoluzione, mi fido di lui. Spero che raggiunga quanto prima la Nazionale maggiore e sarebbe bello se tornasse in Romania, al Viitorul. Ha solo 19 anni, è in un momento in cui ha bisogno di giocare, di trovare continuità. E’ molto giovane e la Fiorentina è molto competitiva. Non è un passo indietro se torna al Viitorul, anzi: potrebbe crescere ancora di più”.