Fiorentina-Napoli 0-0, inizio in salita per gli azzurri: espulso Koulibaly

Inizia in salita la trasferta del Napoli a Firenze. Dopo appena otto minuti di gioco, gli azzurri rimangono infatti in inferiorità numerica a causa dell'espulsione rimediata da Koulibaly per fallo da ultimo uomo su Simeone lanciato a rete. Il signor Mazzoleni aveva dapprima ammonito il difensore azzurro e assegnato un calcio di rigore ai viola, salvo poi tornare sui suoi passi con l'ausilio del VAR: punizione dal limite dell'area per la Fiorentina e cartellino rosso.