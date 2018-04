Fiorentina-Napoli 1-0 al 45', finora la decide Simeone. Espulso Koulibaly

© foto di www.imagephotoagency.it

Si è appena concluso il primo tempo di Fiorentina-Napoli. Viola in vantaggio per 1-0 grazie alla rete del Cholito Simeone, arrivata al minuto numero 34. Il Napoli è in dieci uomini dall'8' a causa dell'espulsione rifilata a Koulibaly per fallo da ultimo uomo proprio sull'argentino. Prima frazione di marca gigliata, con la squadra di Pioli che ha sfiorato il raddoppio in un paio di occasioni.