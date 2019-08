Fiorentina-Napoli 1-0, Pulgar porta in vantaggio i viola su calcio di rigore

© foto di Federico De Luca

Passa in vantaggio la Fiorentina dopo 10 minuti del primo tempo! I viola segnano grazie a un calcio di rigore calciato alla perfezione da Erick Pulgar alla sua prima marcatura da quando è arrivato a Firenze. Penalty fischiato dall'arbitro Massa dopo il consulto del VAR per un tocco a braccio largo di Zielinski su azione di Castrovilli: con le nuove regole, il direttore di gara non ha avuto dubbi dopo la revisione video. Fiorentina 1-Napoli 0.