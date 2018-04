Fiorentina-Napoli 1-0, Simeone porta avanti i viola. Male la difesa azzurra

© foto di Federico De Luca

Fiorentina in vantaggio contro il Napoli. Nuova ingenuità difensiva della retroguardia azzurra, che come in occasione dell'espulsione di Koulibaly si lancia bucare in profondità da Simeone. Stavolta l'attaccante argentino arriva però al tiro e trafigge Reina per l'1-0 al 34'.