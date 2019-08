Fiorentina-Napoli, le formazioni: Vlahovic e Sottil dal 1'. Mertens punta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Niente Boateng, Montella si affida alla gioventù con un tridente spensierato formato da Chiesa, Vlahovic e Sottil. Sorprese anche in difesa, dove Venuti trova spazio nel ruolo di terzino sinistro al posto di Biraghi (in partenza) e Terzic. Sul fronte opposto mister Ancelotti, privo di Milik e Lozano, risponde con Mertens e fa esordire al centro della retroguardia la tanto attesa coppia Koulibaly-Manolas, oltre all'altro nuovo acquisto Di Lorenzo. Queste le formazioni ufficiali di Fiorentina e Napoli, in campo al Franchi dalle 20:45 per la prima giornata di Serie A:

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Venuti; Castrovilli, Badelj, Pulgar; Chiesa, Vlahovic, Sottil. All.: Montella.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz; Callejon, Zielinski, Insigne; Mertens. All.: Ancelotti.