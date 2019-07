© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riferiscono da Sky Sport, nell'incontro che avverrà negli Stati Uniti l'entourage di Federico Chiesa insisterà nei confronti di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, per potersi liberare e venir ceduto alla Juventus. L'emittente satellitare sottolinea comunque come le intenzioni del magnate italo-americano siano quelle di trattenere almeno per un altro anno il suo miglior talento. Inoltre, da parte di chi segue il classe '97 ci sarebbe una rivendicazione di una trattativa autorizzata dalla vecchia proprietà con Inter e bianconeri, coi quali era stato raggiunto l'accordo. La nuova proprietà però non riconosce questo mandato.