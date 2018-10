Fiorentina, nel 2019 estate infuocata per Chiesa: deciderà lui

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Corriere dello Sport - Stadio si concentra su Federico Chiesa e il suo futuro in maglia Fiorentina. Il contratto attuale scade nel 2022 e non è stata posta una clausola rescissoria, pur con un aumento dell'ingaggio portato attorno ai 2 milioni. Ecco allora che la prossima estate sarà infuocata, con tanti club affacciati alla finestra della Fiorentina per prendere il talento viola. Dai 60 milioni in su per i Della Valle sarà difficile dire di no, ma a decidere sarà il giocatore: nel caso Chiesa volesse restare, la società farebbe di tutto per trattenerlo.