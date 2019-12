© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Fiorentina si riunirà al Centro Sportivo domenica 29 dopo le vacanze natalizie. Sarà in quell'occasione che Beppe Iachini dirigerà il primo allenamento della sua nuova squadra. Il tecnico ascolano, come scrive Tuttosport, ha firmato un contratto di 18 mesi senza nessun inserimento di eventuali penali (in caso di separazione anticipata) o clausole particolari, a differenza di quanto ipotizzato nelle scorse ore.