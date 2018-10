Fiorentina, nel mirino c'è Milenkovic: da terzino non convince

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Nazione oggi in edicola racconta del momento luci e ombre di Nikola Milenkovic della Fiorentina. Secondo il quotidiano, il serbo avrebbe messo in evidenza limiti nel ruolo da terzino: pur facendo valere lo strapotere fisico (i due gol realizzati non sono un caso), il serbo non sembra avere ancora né il passo del cursore di fascia né il piede educato per andare al cross. La difesa a Torino ha tenuto ancora. Il quartetto ormai consolidato (Milenkovic, Pezzella, Hugo e Biraghi) si conferma uno dei più solidi della serie A (il quarto meno perforato, con 8 gol subiti).