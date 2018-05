Fiorentina, nel mirino Younes e Boetius. Il sogno è Elyounoussi

© foto di Giacomo Morini

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sui sondaggi effettuati in questi giorni dalla Fiorentina per rinnovare il parco attaccanti. Piace Amin Younes, calciatore che ha però una situazione contrattuale piuttosto ingarbugliata avendo firmato a gennaio col Napoli, salvo poi rinnegare quell'accordo. Restano in Eredivisie, piace Jean Paul Boetius, classe 94, olandese con origini del Suriname di proprietà del Feyenoord. Infine, il sogno nel cassetto: Mohamed Elyounoussi, fantasista del Basilea.