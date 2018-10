© foto di Giacomo Morini

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sulle situazioni dei rinnovi in Serie A, parlando anche di quelle di casa Fiorentina. La politica della società è chiara: "Niente rinnovi in corsa". Ma l'ascesa dei giovani talenti mette i viola di fronte ad alcuni nodi. Uno su tutti quello relativo a Federico Chiesa, al cui babbo Enrico non dispiacerebbe se il contratto raggiungesse la cifra dei 3 milioni annui. A battere cassa ci sono però anche Simeone, Pezzella, Biraghi, Veretout e Milenkovic. La linea dei Della Valle vuol tenere bassi gli ingaggi per proseguire nel risanamento, ma il prossimo mercato scioglierà tutti gli eventuali nodi.